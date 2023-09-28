Минобороны: в Нагорном Карабахе сдали семь систем ПВО и 1,5 млн боеприпасов

К утру 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 65 000 человек. Президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.