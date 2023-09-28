Минобороны: в Нагорном Карабахе сдали семь систем ПВО и 1,5 млн боеприпасов
В Нагорном Карабахе сдали около 1,5 млн боеприпасов, семь систем ПВО и 14 бронемашин в рамках договоренностей о прекращении огня. Процесс сдачи вооружений и военной техники контролируют российские миротворцы, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«На 28 сентября сдано: 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4500 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 млн боеприпасов», – уточнили в ведомстве.
Минобороны добавило, что российские миротворцы не зафиксировали случаев нарушения режима прекращения огня на территории региона.
Военнослужащие РФ в Нагорном Карабахе закончили вертолетную эвакуацию мирных жителей после взрыва резервуара с топливом в Степанакерте, также сообщили в ведомстве. Они совершили 42 рейса с участием отряда военных медиков и вывезли из зоны опасности 258 человек.
Сейчас в расположении миротворцев остаются 117 жителей Нагорного Карабаха, из них 50 – дети. Пресс-служба Минобороны отметила, что людям оказали необходимую медицинскую помощь, а также предоставили размещение и питание.
Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» 19 сентября. На следующий день власти непризнанной республики объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.
К утру 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 65 000 человек. Президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.