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Минобороны: в Нагорном Карабахе сдали семь систем ПВО и 1,5 млн боеприпасов

Ведомости

В Нагорном Карабахе сдали около 1,5 млн боеприпасов, семь систем ПВО и 14 бронемашин в рамках договоренностей о прекращении огня. Процесс сдачи вооружений и военной техники контролируют российские миротворцы, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«На 28 сентября сдано: 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4500 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 млн боеприпасов», – уточнили в ведомстве.

Минобороны добавило, что российские миротворцы не зафиксировали случаев нарушения режима прекращения огня на территории региона.

Военнослужащие РФ в Нагорном Карабахе закончили вертолетную эвакуацию мирных жителей после взрыва резервуара с топливом в Степанакерте, также сообщили в ведомстве. Они совершили 42 рейса с участием отряда военных медиков и вывезли из зоны опасности 258 человек.

Сейчас в расположении миротворцев остаются 117 жителей Нагорного Карабаха, из них 50 – дети. Пресс-служба Минобороны отметила, что людям оказали необходимую медицинскую помощь, а также предоставили размещение и питание.

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Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» 19 сентября. На следующий день власти непризнанной республики объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. 

К утру 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 65 000 человек. Президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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