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Медведев ожидает увеличения числа новых регионов в составе России

Ведомости

Российская спецоперация на Украине продолжится до победы над киевским режимом, а новых регионов в составе РФ станет больше, заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», – написал он по случаю Дня воссоединения РФ с новыми регионами.

По оценке Медведева, вхождение новых регионов в состав России стало символом единства, воли и самоотверженности русского народа.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией заявил, что это событие является историческим и судьбоносным для страны. Путин отметил, что это «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение» жители приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами.

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Осенью 2022 г. по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.

Во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. Путин пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых территорий России.

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