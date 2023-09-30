Медведев ожидает увеличения числа новых регионов в составе России

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией заявил, что это событие является историческим и судьбоносным для страны. Путин отметил, что это «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение» жители приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами.