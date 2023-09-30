Армения попросила Евросоюз оказать помощь беженцам из Карабаха

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Республика просуществовала 32 года. Это произошло после взятия под контроль территории Карабаха войсками Азербайджана. Карабахские власти сдались на следующий день после начала «антитеррористических мероприятий» Баку.