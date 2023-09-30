Армения попросила Евросоюз оказать помощь беженцам из Карабаха
Армения просит Евросоюз оказать помощь беженцам, которые прибывают в республику из Нагорного Карабаха, пишет Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Италии.
Ереван, как отмечается в заявлении премьера, обратился к ЕС по вопросу предоставления переселенцам временного убежища и медикаментов. Рим работает над содействием стабилизации в регионе, отметили в канцелярии.
Согласно последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 100 000 человек, а армянское правительство выделило временное жилье уже 32 200 переселенцам.
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Республика просуществовала 32 года. Это произошло после взятия под контроль территории Карабаха войсками Азербайджана. Карабахские власти сдались на следующий день после начала «антитеррористических мероприятий» Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что уверен в успешном процессе реинтеграции армянского населения Карабаха. 29 сентября он пообещал обеспечить безопасность и защиту прав населения республики. По его словам, план реинтеграции охватывает соблюдение религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав жителей региона, которые отражены в международных конвенциях.