Эрдоган: Турция больше ничего не ждет от Евросоюза
Турция выполнила все условия для вступления в ЕС, тогда как Евросоюз – почти ни одного, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы выполнили все обещания, данные ЕС, а они не выполнили почти ни одного из своих обещаний. Никаких изменений в предвзятом отношении ЕС к нашей стране не произошло. Они поступают несправедливо по отношению к нашей стране, игнорируя принципы и процессы, которые они выдвинули. У нас, Турции, нет никаких ожиданий от ЕС», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Эрдоган добавил, что Брюссель должен отказаться от «тех несправедливостей, которые они использовали против нас, особенно от введения виз».
16 сентября Эрдоган допустил, что Турция может пойти «разными путями» с Евросоюзом. Он заявил это после публикации отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами республики. Согласно документу, Анкаре и Брюсселю следует найти альтернативные присоединению Турции к блоку способы сотрудничества.
Турция еще в 1963 г. подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (предшественник Евросоюза), а в 1987 г. подала заявку на членство в ЕС. Переговоры о вступлении страны в европейский блок начались только в 2005 г. и неоднократно приостанавливались из-за разногласий.
Эрдоган заявлял в июле, что стране необходимо открыть путь в ЕС, а взамен Анкара разблокирует путь Швеции в НАТО. В США призывали Турцию рассматривать эти вопросы по-отдельности.