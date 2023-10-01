Эрдоган: Турция больше ничего не ждет от Евросоюза

«Мы выполнили все обещания, данные ЕС, а они не выполнили почти ни одного из своих обещаний. Никаких изменений в предвзятом отношении ЕС к нашей стране не произошло. Они поступают несправедливо по отношению к нашей стране, игнорируя принципы и процессы, которые они выдвинули. У нас, Турции, нет никаких ожиданий от ЕС», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).