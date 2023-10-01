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Эрдоган: Турция больше ничего не ждет от Евросоюза

Ведомости

Турция выполнила все условия для вступления в ЕС, тогда как Евросоюз – почти ни одного, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы выполнили все обещания, данные ЕС, а они не выполнили почти ни одного из своих обещаний. Никаких изменений в предвзятом отношении ЕС к нашей стране не произошло. Они поступают несправедливо по отношению к нашей стране, игнорируя принципы и процессы, которые они выдвинули. У нас, Турции, нет никаких ожиданий от ЕС», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Эрдоган добавил, что Брюссель должен отказаться от «тех несправедливостей, которые они использовали против нас, особенно от введения виз».

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16 сентября Эрдоган допустил, что Турция может пойти «разными путями» с Евросоюзом. Он заявил это после публикации отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами республики. Согласно документу, Анкаре и Брюсселю следует найти альтернативные присоединению Турции к блоку способы сотрудничества.

Турция еще в 1963 г. подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (предшественник Евросоюза), а в 1987 г. подала заявку на членство в ЕС. Переговоры о вступлении страны в европейский блок начались только в 2005 г. и неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

Эрдоган заявлял в июле, что стране необходимо открыть путь в ЕС, а взамен Анкара разблокирует путь Швеции в НАТО. В США призывали Турцию рассматривать эти вопросы по-отдельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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