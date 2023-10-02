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Азербайджан раскрыл детали плана реинтеграции армянского населения Карабаха

Ведомости

План реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха включает действия по пяти направлениям, в том числе в области безопасности, культуры и религии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление администрации президента Азербайджана.

План предполагает, что на территории проживания армян будут создаваться специальные представительства президента, для работы которых могут привлечь местных жителей. В регионе будут организованы муниципалитеты, а вопросы гражданства будут решаться согласно законодательству и Конституции Азербайджана.

Что касается безопасности, то органы внутренних дел Азербайджана будут обеспечивать охрану порядка после того, как произойдет разоружение населения и демобилизация. Уточняется, что жителей региона будут привлекать к работе в органах. В экономической сфере Баку планирует в течение «определенного времени» довести регион до уровня средних показателей по стране и обеспечить его социальной инфраструктурой. План также включает стимулирующие меры и поддержку предпринимателей, в том числе налоговые льготы, субсидирование процентов и др.  

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Вместе с этим на жителей Карабаха будет распространяться система оплаты труда и социальных выплат Азербайджана и другие льготы и услуги в этой области. Из заявления администрации президента следует, что в сфере культуры, образования и религии план реинтеграции гарантирует жителям Карабаха право на развитие своей культуры и обеспечивает свободу вероисповедания и возможность использования армянского языка.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Армяне стали покидать территорию Нагорного Карабаха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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