Азербайджан раскрыл детали плана реинтеграции армянского населения Карабаха

Что касается безопасности, то органы внутренних дел Азербайджана будут обеспечивать охрану порядка после того, как произойдет разоружение населения и демобилизация. Уточняется, что жителей региона будут привлекать к работе в органах. В экономической сфере Баку планирует в течение «определенного времени» довести регион до уровня средних показателей по стране и обеспечить его социальной инфраструктурой. План также включает стимулирующие меры и поддержку предпринимателей, в том числе налоговые льготы, субсидирование процентов и др.