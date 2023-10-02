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Политика

Боррель: самой надежной гарантией безопасности для Украины станет членство в ЕС

Ведомости

Самой надежной гарантией безопасности для Украины от Европы может быть предоставление республике членства в Евросоюзе. Но для этого страна должна продолжить проведение реформ. Таким мнением поделился на брифинге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. 

«Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС <…>. Сейчас страна является кандидатом [на вступление] и продолжает двигаться вперед», – заявил Боррель (цитата по «РИА Новости»).

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Он также сообщил, что до конца года Евросоюз может согласовать выделение дополнительных 5 млрд евро (около $5,3 млрд по курсу на 2 октября) на военную поддержку Украины. 

По его словам, ЕС продолжает сотрудничать с республикой в области оборонной промышленности, разминирования и обучения военнослужащих. Брюссель согласовал подготовку 40 000 бойцов ВСУ, в том числе пилотов истребителей F-16.

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