Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России
МИД Норвегии объявил о расширении санкций против России, новые ограничения в целом соответствуют 11-му санкционному пакету Евросоюза (ЕС), сообщается на сайте ведомства.
«11-й пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом <...> Возможности ведения торговли с Россией становятся все более ограниченными и сопряжены с высоким риском <...> Новый раунд санкций во многом соответствует мерам 11-го пакета санкций ЕС», – говорится в сообщении.
В частности, запрещается транзит через территорию РФ товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала РФ, а также расширение перечня таких товаров и технологий. Аналогичный запрет вводится и в отношении продукции, используемой в авиационной или космической промышленности. Кроме того, был расширен список организаций, связанных с российской военной промышленностью, в отношении которых введены экспортные ограничения.
При этом МИД страны отметил, что еще рассматривает вопрос о присоединении к введенному ЕС запрету на доступ в порты для судов, подозреваемых в нарушении санкций против российской нефти.
«Норвегия все еще рассматривает, как лучше всего реализовать этот запрет в норвежском законодательстве, и нормативные изменения по этому вопросу будут внесены позже», – пояснил МИД.
ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Последний из них был согласован в июне. Под ограничения попали 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян, среди которых предприниматели, военные, журналисты и др., кроме того, был введен запрет транспортировки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Предыдущий 10-й пакет европейских санкций против России был введен в конце февраля 2023 г. Тогда он ввел ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц.
Ранее в сентябре СМИ выяснили, что ЕС может представить 12-й пакет санкций против России в первой половине октября. В него, по данным Bloomberg, планируют включить разрешение направить замороженные активы Банка России на поддержку Украины. Польша, прибалтийские страны и еще ряд государств ЕС также настаивают на введении дополнительных ограничений против СПГ из РФ и услуг российских специалистов в сфере IT.
В начале августа правительство РФ включило Норвегию в список государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России.