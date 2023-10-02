Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Последний из них был согласован в июне. Под ограничения попали 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян, среди которых предприниматели, военные, журналисты и др., кроме того, был введен запрет транспортировки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».