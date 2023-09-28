Эстония предложила ввести на уровне ЕС торговое эмбарго против РФ
Власти Эстонии подержали предложения по проекту 12-го пакета санкций Евросоюза против России, которые включают в том числе полное торговое эмбарго. Об этом сообщил глава МИДа страны Маргус Цахкна в X (бывшая Twitter).
«Сегодня правительство Эстонии поддержало предложения по 12-му пакету санкций с акцентом на полное торговое эмбарго ЕС против России», – написал он.
Предложение также включает запрет транзита товаров, которые уже подпали под санкции, добавил министр.
ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 18 сентября заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, поскольку ее экономика восстановилась после снижения в 2022 г. Президент назвал текущую экономическую ситуацию в стране устойчивой и сбалансированной.
Ранее в сентябре СМИ выяснили, что ЕС может представить 12-й пакет санкций против России в первой половине октября. В него, по данным Bloomberg, планируют включить разрешение направить замороженные активы Банка России на поддержку Украины. Польша, прибалтийские страны и еще ряд государств ЕС также настаивают на введении дополнительных ограничений против СПГ из РФ и услуг российских специалистов в сфере IT.