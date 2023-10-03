МВД Турции сообщило о 900 задержанных в ходе антитеррористической операции
В рамках антитеррористической операции на территории Турции были задержаны 928 человек по подозрению в причастности к терроризму. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Министр отметил, что операция проходит в 64 регионах Турции. С момента ее начала было конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия. Больше всего задержаний произошло в Стамбуле – там полиция задержала 237 человек.
Утром 3 октября Ерликая объявил о начале масштабной антитеррористической операции под кодовым названием «Герои» на всей территории Турции. К 08:30 мск (совпадает с местным временем) он сообщил о проведении 466 антитеррористических операций, в которых были задействованы более 13 000 сотрудников сил безопасности.
Утром 1 октября около здания МВД Турции в центре Анкары произошел взрыв. Как сообщал Ерликая, атаку совершили два террориста, один из которых совершил самоподрыв, второй был нейтрализован. Двое полицейских пострадали.
Прокуратура Анкары начала расследование. Как уточняли в МВД, было принято решение о запрете доступа и запрете публикаций о теракте. Позже ответственность за теракт взяла на себя «Рабочая партия Курдистана» (признана террористической в Турции).