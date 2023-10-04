В Брянской области сообщили об уничтожении беспилотника
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянским районом. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Минобороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он.
В ночь на 3 октября Богомаз также сообщил о попытке ВСУ атаковать регион при помощи беспилотника. Системы ПВО сбили его над Трубчевским районом Брянской области. В результате никто не пострадал, разрушений в город нет. В Минобороны отметили, что беспилотник был уничтожен 2 октября ориентировочно в 23:30 мск.
Днем 3 октября Богомаз сообщил об уничтожении еще одного беспилотника – над Стародубским муниципальным округом. В результате также никто не пострадал. По информации Минобороны, инцидент произошел около 15:00 мск.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».