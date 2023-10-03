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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Ведомости

Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Инцидент произошел около 15:00 мск. В ведомстве заявили, что Киев предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Губернатор области Александр Богомаз пока не комментировал происшествие.

Другой украинский дрон был уничтожен над Брянской областью 2 октября около 23:30 мск. По словам Богомаза, беспилотник сбили над Трубчевским районом. В результате пострадавших и разрушений нет.

Ранее по теме: ВСУ атаковали город Трубчевск в Брянской области

Ранее сегодня Минобороны также сообщило о перехвате трех снарядов РСЗО и двух беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что цели были сбиты в районе хутора Масычево в Грайворонском городском округе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Брянская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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