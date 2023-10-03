Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Ранее сегодня Минобороны также сообщило о перехвате трех снарядов РСЗО и двух беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что цели были сбиты в районе хутора Масычево в Грайворонском городском округе. Обошлось без пострадавших и разрушений.