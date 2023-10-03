Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью
Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Инцидент произошел около 15:00 мск. В ведомстве заявили, что Киев предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Губернатор области Александр Богомаз пока не комментировал происшествие.
Другой украинский дрон был уничтожен над Брянской областью 2 октября около 23:30 мск. По словам Богомаза, беспилотник сбили над Трубчевским районом. В результате пострадавших и разрушений нет.
Ранее сегодня Минобороны также сообщило о перехвате трех снарядов РСЗО и двух беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что цели были сбиты в районе хутора Масычево в Грайворонском городском округе. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Брянская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.