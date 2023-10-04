СК возбудил дело о незаконной деятельности фонда «Возрождение»
Сотрудники СК России возбудили уголовное дело по факту незаконной деятельности благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна (деятельность фонда признана нежелательной на территории России). Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2, 3 ст. 284.1 УК РФ (сбор средств и организация деятельности иностранной НПО, признанной нежелательной на территории России). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.
В рамках этого уголовного дела также была пресечена деятельность признанной нежелательной религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение». По версии следствия, обе НПО незаконно работали на территории Московской и Кировской областей с 25 ноября 2022 г.
В ноябре 2022 г. Генпрокуратура признала деятельность этих организаций в России нежелательной. В ведомстве пояснили, что работа НПО на территории РФ угрожает конституционному строю и безопасности страны. Позже Минюст внес НПО «Возрождение» Мунтяна и «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» в перечень нежелательных организаций.