СК возбудил дело о незаконной деятельности фонда «Возрождение»

В ноябре 2022 г. Генпрокуратура признала деятельность этих организаций в России нежелательной. В ведомстве пояснили, что работа НПО на территории РФ угрожает конституционному строю и безопасности страны. Позже Минюст внес НПО «Возрождение» Мунтяна и «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» в перечень нежелательных организаций.