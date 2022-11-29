Минюст признал деятельность французской Open Press нежелательной в России

Ранее сегодня Генпрокуратура также признала нежелательной в РФ деятельность литовского аналитического центра Riddle. Причина решения та же — НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. В ведомстве уточнили, что передали информацию в Минюст, который включит эту НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.