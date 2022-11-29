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Минюст признал деятельность французской Open Press нежелательной в России

Ведомости

Министерство юстиции РФ признало деятельность ряда новых иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

В перечень попали французская Open Press, американский научный центр имени Вудро Вильсона, а также две украинские НПО — благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна и религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение».

В Минюсте уточнили, что решение было принято в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

В ноябре деятельность этих организация признала нежелательной в стране Генпрокуратура. В ведомстве пояснили, что работа НПО на территории РФ угрожает конституционному строю и безопасности страны.

Ранее сегодня Генпрокуратура также признала нежелательной в РФ деятельность литовского аналитического центра Riddle. Причина решения та же — НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. В ведомстве уточнили, что передали информацию в Минюст, который включит эту НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных