Минюст признал деятельность французской Open Press нежелательной в России
Министерство юстиции РФ признало деятельность ряда новых иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В перечень попали французская Open Press, американский научный центр имени Вудро Вильсона, а также две украинские НПО — благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна и религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение».
В Минюсте уточнили, что решение было принято в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
В ноябре деятельность этих организация признала нежелательной в стране Генпрокуратура. В ведомстве пояснили, что работа НПО на территории РФ угрожает конституционному строю и безопасности страны.
Ранее сегодня Генпрокуратура также признала нежелательной в РФ деятельность литовского аналитического центра Riddle. Причина решения та же — НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. В ведомстве уточнили, что передали информацию в Минюст, который включит эту НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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