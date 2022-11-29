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Генпрокуратура признала нежелательным литовский аналитический центр Riddle

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность литовского аналитического центра Riddle, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический Центр «Риддл», Литовская Республика)», – говорится в сообщении.

Деятельность этого центра представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, добавили там. В Генпрокуратуре уточнили, что передали информацию в Минюст, который включит эту НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

14 ноября Генпрокуратура признала нежелательной деятельность французской неправительственной организации Open Press, 11 ноября – американского научного центра имени Вудро Вильсона. В октябре аналогичное решение было вынесено в отношении немецкой НПО Dekabristen e.V. («Декабристы»), а августе Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22 Foundation. Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, пояснили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных