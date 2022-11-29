Генпрокуратура признала нежелательным литовский аналитический центр Riddle
Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность литовского аналитического центра Riddle, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический Центр «Риддл», Литовская Республика)», – говорится в сообщении.
Деятельность этого центра представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, добавили там. В Генпрокуратуре уточнили, что передали информацию в Минюст, который включит эту НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
14 ноября Генпрокуратура признала нежелательной деятельность французской неправительственной организации Open Press, 11 ноября – американского научного центра имени Вудро Вильсона. В октябре аналогичное решение было вынесено в отношении немецкой НПО Dekabristen e.V. («Декабристы»), а августе Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22 Foundation. Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, пояснили в ведомстве.
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