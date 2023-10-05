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ФСБ сообщила о задержании россиянина за работу на спецслужбы Украины

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, который за деньги собирал информацию о передвижении железнодорожных составов с военной техникой и передавал ее спецслужбам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, пишет «РИА Новости». 

На распространенных ведомством кадрах видна расписка от 4 мая, в которой сказано, что задержанный получил 10 000 руб. от Службы безопасности Украины (СБУ) «для подготовки к выполнению задания». В расписке также указан псевдоним, под которым он работал – «Малой». 

В ходе допроса мужчина признал факт сотрудничества со спецслужбами Украины за деньги.  

Задержанным оказался гражданин России, который проживал в городе Гусь-Хрустальный. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством для содействия в деятельности, направленной против безопасности России (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 57-летнего жителя Южно-Сахалинска по аналогичному делу о сотрудничестве с Украиной. Задержанный арестован. Как утверждает ведомство, он намеренно связался с представителем украинских спецслужб, чтобы помогать Киеву в деятельности, направленной против безопасности РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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