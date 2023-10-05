ФСБ сообщила о задержании россиянина за работу на спецслужбы Украины

Задержанным оказался гражданин России, который проживал в городе Гусь-Хрустальный. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством для содействия в деятельности, направленной против безопасности России (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.