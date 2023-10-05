ФСБ сообщила о задержании россиянина за работу на спецслужбы Украины
Сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, который за деньги собирал информацию о передвижении железнодорожных составов с военной техникой и передавал ее спецслужбам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, пишет «РИА Новости».
На распространенных ведомством кадрах видна расписка от 4 мая, в которой сказано, что задержанный получил 10 000 руб. от Службы безопасности Украины (СБУ) «для подготовки к выполнению задания». В расписке также указан псевдоним, под которым он работал – «Малой».
В ходе допроса мужчина признал факт сотрудничества со спецслужбами Украины за деньги.
Задержанным оказался гражданин России, который проживал в городе Гусь-Хрустальный. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством для содействия в деятельности, направленной против безопасности России (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.
Ранее ФСБ сообщила о задержании 57-летнего жителя Южно-Сахалинска по аналогичному делу о сотрудничестве с Украиной. Задержанный арестован. Как утверждает ведомство, он намеренно связался с представителем украинских спецслужб, чтобы помогать Киеву в деятельности, направленной против безопасности РФ.