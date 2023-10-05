В Крыму оценили сумму иска по водной блокаде более чем в 3 трлн рублей
Сумма компенсации, которую предприятия Крыма потребуют от Украины за водную блокаду, уже составляет более 3 трлн руб., сам иск планируется подготовить до конца года. Об этом сообщил первый заместитель председателя госсовета республики Ефим Фикс на заседании общественной палаты региона.
«Я думаю, что до конца года у нас уже будет сформирован этот иск, и мы будем направлять его для рассмотрения судом. Сумма заявленных убытков уже составляет более 3 трлн руб., и эта сумма будет увеличиваться», – сказал он (цитата по ТАСС).
Фикс уточнил, что сейчас власти Крыма «активно работают» с Крымским содовым заводом, предприятием «Титан» и заводом «Бром». Также к иску намерены присоединиться более чем 50 предприятий санаторно-курортного комплекса и ряд компаний из аграрного комплекса. Прежде всего речь идет о рисоводческих хозяйствах, добавил он.
Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил в своем Telegram-канале, что общественная палата Крыма также сформировала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда из-за водной блокады. По его словам, в ближайшее время документы передадут в Верховный суд Крыма.
Власти Крыма требуют от Украины выплатить каждому местному жителю по 200 000 руб. По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 трлн руб.
3 июля Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Власти ранее также заявляли о планах подготовить иски об ущербе частным предприятиям и жителям. Предварительное слушание по делу состоялось 31 июля. 13 сентября суд постановил рассматривать иск в закрытом режиме из-за стратегических сведений о Северо-Крымском канале.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.
В 2021 г. СК России возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. 24 февраля 2022 г., в день начала спецоперации России на Украине, Минобороны РФ сообщило о разблокировке Северо-Крымского канала.