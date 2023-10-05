В Крыму оценили сумму иска по водной блокаде более чем в 3 трлн рублей

«Я думаю, что до конца года у нас уже будет сформирован этот иск, и мы будем направлять его для рассмотрения судом. Сумма заявленных убытков уже составляет более 3 трлн руб., и эта сумма будет увеличиваться», – сказал он (цитата по ТАСС).