Ущерб от транспортной и финансовой блокад в Крыму превысил 39 млрд рублей
Ущерб от финансовой и транспортной блокад Крыма составляет более 39 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов по итогам заседания президиума Госсовета Крыма.
Он отметил, что рабочая группа уже приступила к подсчету ущерба от блокад полуострова. По предварительным подсчетам, в результате транспортной блокады, включая затраты на ремонт Крымского и Чонгарского мостов, ущерб составляет около 1,15 млрд руб. Ущерб от финансовой блокады достигает порядка 38 млрд руб.
Константинов заявил, что 13 сентября Арбитражный суд Крыма начнет рассмотрение иска по водной блокаде региона по существу. Иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. был зарегистрирован 3 июля.
Если к иску присоединятся частные организации и ИП, то сумма ущерба может превысить 1 трлн руб. По словам Константинова, иски готовы подать представители санаторно-курортной отрасли (почти 2,2 млрд руб. убытков) и промышленные предприятия (1,34 млрд руб. убытков). Также подсчеты ведутся по объектам минсельхоза Крыма.
Украина регулярно предпринимает попытки атаковать территорию Крыма, в частности, удары наносятся по гражданским объектам. Киев уже дважды атаковал Крымский мост. В октябре 2022 г. на нем подорвался грузовик, а в июле 2023 г. по объекту нанесли удар украинские надводные беспилотники.
Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, был поврежден 6 сентября, Украина выпустила по объекту ракеты, часть из них была сбита ПВО. По оценке врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ремонт моста займет не менее одного-двух месяцев.