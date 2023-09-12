Ущерб от транспортной и финансовой блокад в Крыму превысил 39 млрд рублей

Он отметил, что рабочая группа уже приступила к подсчету ущерба от блокад полуострова. По предварительным подсчетам, в результате транспортной блокады, включая затраты на ремонт Крымского и Чонгарского мостов, ущерб составляет около 1,15 млрд руб. Ущерб от финансовой блокады достигает порядка 38 млрд руб.