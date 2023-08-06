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Аксенов сообщил о ракетном ударе по мосту на севере Крыма

Ведомости

Украинские военные выпустили ракеты в сторону Чонгарского моста на севере Крыма, есть одно попадание, дорога повреждена, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», – написал глава региона.

Проезд временно осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск, точную схему движения опубликует минтранс республики, добавил Аксенов.

О ракетных ударах по Чонгарскому мосту ранее рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Владимир Рогов. Он сообщил, что известно о «трех-четырех прилетах». Рогов также рассказал, что в результате был закрыт для проезда  КПП Чонгар.

«Объем повреждений пока неизвестен. Очень надеюсь, что мост цел», – добавил он.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии с места удара и уточнил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow. Под удар, по его словам, попал не только Чонгарский мост, но поселок Чонгар, зафиксировано попадание в поселковую школу. Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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