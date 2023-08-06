Аксенов сообщил о ракетном ударе по мосту на севере Крыма

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии с места удара и уточнил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow. Под удар, по его словам, попал не только Чонгарский мост, но поселок Чонгар, зафиксировано попадание в поселковую школу. Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск, уточнил он.