Аксенов сообщил о ракетном ударе по мосту на севере Крыма
Украинские военные выпустили ракеты в сторону Чонгарского моста на севере Крыма, есть одно попадание, дорога повреждена, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», – написал глава региона.
Проезд временно осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск, точную схему движения опубликует минтранс республики, добавил Аксенов.
О ракетных ударах по Чонгарскому мосту ранее рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Владимир Рогов. Он сообщил, что известно о «трех-четырех прилетах». Рогов также рассказал, что в результате был закрыт для проезда КПП Чонгар.
«Объем повреждений пока неизвестен. Очень надеюсь, что мост цел», – добавил он.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии с места удара и уточнил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow. Под удар, по его словам, попал не только Чонгарский мост, но поселок Чонгар, зафиксировано попадание в поселковую школу. Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск, уточнил он.