«РИА Новости» узнало о планах оптимизировать РЭБ для подавления РЛС F-16
Российские системы РЭБ, применяющиеся в зоне спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций (РЛС) истребителей F-16. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как утверждает собеседник, после оптимизации подавить F-16 для российских средств РЭБ «будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки».
17 августа Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. В частности, в Дании заявляли о готовности передать 19 истребителей. Позже о планах предоставить Украине F-16 сообщили и в Норвегии.
Перед получением истребителей украинские военные должны пройти обучение. 22 августа стало известно, что обучать летчиков ВСУ полетам на F-16 начала Дания. В Пентагоне говорили, что уроки пилотирования для украинских летчиков начнутся в октябре на военной базе в Аризоне «вслед за курсом английского языка». Ранее газета The Washington Post писала, что обучение может затянуться до января 2024 г.
Президент России Владимир Путин говорил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как и танки Leopard. В Кремле ранее подчеркивали, что помощь Киеву не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.