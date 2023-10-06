«РИА Новости» узнало о планах оптимизировать РЭБ для подавления РЛС F-16

Перед получением истребителей украинские военные должны пройти обучение. 22 августа стало известно, что обучать летчиков ВСУ полетам на F-16 начала Дания. В Пентагоне говорили, что уроки пилотирования для украинских летчиков начнутся в октябре на военной базе в Аризоне «вслед за курсом английского языка». Ранее газета The Washington Post писала, что обучение может затянуться до января 2024 г.