СМИ: Белый дом начал планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина

В предыдущий раз Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите G20, который прошел в Индонезии в ноябре 2022 г. Тогда лидер КНР призвал США признать, что две страны идут разными путями, не навязывать другим идеологического единообразия и не допускать, чтобы риторика расходилась с делом. Байден заявил, что стабильный и развивающийся Китай отвечает интересам США, и заверил в отсутствии желания менять устройство Китая.