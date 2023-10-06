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СМИ: Белый дом начал планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина

Ведомости

Белый дом приступил к планированию встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может пройти в ноябре в Сан-Франциско. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США.

Один из собеседников сказал, что Белый дом «начинает процесс планирования». Он выразил уверенность, что встреча состоится. В то же время другой высокопоставленный чиновник заявил, что «пока ничего не подтверждено». По его словам, Байден с нетерпением ждет встречи с китайским лидером.

Представители администрации президента США считают, что эти планы укрепятся после визита министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон, который состоится в ближайшие недели.

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В предыдущий раз Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите G20, который прошел в Индонезии в ноябре 2022 г. Тогда лидер КНР призвал США признать, что две страны идут разными путями, не навязывать другим идеологического единообразия и не допускать, чтобы риторика расходилась с делом. Байден заявил, что стабильный и развивающийся Китай отвечает интересам США, и заверил в отсутствии желания менять устройство Китая.

Отношения стран ухудшились после инцидента с китайским аэростатом, обнаруженным и уничтоженным в воздушном пространстве США в феврале 2023 г., пишет WP. Ожидалось, что контакт лидеров может состояться и на саммите G20 в 2023 г. в Индии, но Си Цзиньпин решил пропустить мероприятие. Китайскую делегацию на саммите возглавил премьер китайского Госсовета Ли Цян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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