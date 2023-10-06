СМИ: Белый дом начал планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом приступил к планированию встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может пройти в ноябре в Сан-Франциско. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США.
Один из собеседников сказал, что Белый дом «начинает процесс планирования». Он выразил уверенность, что встреча состоится. В то же время другой высокопоставленный чиновник заявил, что «пока ничего не подтверждено». По его словам, Байден с нетерпением ждет встречи с китайским лидером.
Представители администрации президента США считают, что эти планы укрепятся после визита министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон, который состоится в ближайшие недели.
В предыдущий раз Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите G20, который прошел в Индонезии в ноябре 2022 г. Тогда лидер КНР призвал США признать, что две страны идут разными путями, не навязывать другим идеологического единообразия и не допускать, чтобы риторика расходилась с делом. Байден заявил, что стабильный и развивающийся Китай отвечает интересам США, и заверил в отсутствии желания менять устройство Китая.
Отношения стран ухудшились после инцидента с китайским аэростатом, обнаруженным и уничтоженным в воздушном пространстве США в феврале 2023 г., пишет WP. Ожидалось, что контакт лидеров может состояться и на саммите G20 в 2023 г. в Индии, но Си Цзиньпин решил пропустить мероприятие. Китайскую делегацию на саммите возглавил премьер китайского Госсовета Ли Цян.