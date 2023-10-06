Представители ООН посетят Россию для обсуждения продовольственной безопасности

Западные страны, продолжил Вершинин, заявляли об угрозе продовольственной безопасности, исходящей от России, предупреждали о росте цен, но сейчас перестали об этом говорить. «Потому что цены не растут на зерновом рынке. И это значит, что все утверждения о том, что какие-то наши действия плохо влияют – нет, [это не так]», – сказал он.