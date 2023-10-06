Представители ООН посетят Россию для обсуждения продовольственной безопасности
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен прибудут в Москву 9 октября для обсуждения вопросов продовольственной безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Мы проведем с ними консультации по этим вопросам и еще раз доведем наши точки зрения, наши оценки в том, что касается всего этого круга вопросов», – сказал он.
Вершинин напомнил, что ранее Москва вышла из зерновой сделки, однако меморандум Россия – ООН по поставкам сельхозпродукции из России по-прежнему действует. Дипломат заявил, что решение России было принято из-за невыполнения обещаний по соблюдению части, касающейся экспорта российского зерна и удобрений. Он добавил, что теперь, указывая на продовольственную безопасность, страны Запада пытаются использовать это «для информационного нападения на Россию».
Западные страны, продолжил Вершинин, заявляли об угрозе продовольственной безопасности, исходящей от России, предупреждали о росте цен, но сейчас перестали об этом говорить. «Потому что цены не растут на зерновом рынке. И это значит, что все утверждения о том, что какие-то наши действия плохо влияют – нет, [это не так]», – сказал он.
Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш взаимодействует с российской стороной по вопросу возобновления зерновой сделки и планирует продолжить эти контакты. Россия вышла из черноморской инициативы 17 июля, после чего в ЕС и США призвали Москву вернуться к выполнению договоренностей и заявили, что решение РФ может обернуться ростом цен на зерно.
22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо подвижек по части выполнения условий России для возобновления зерновой сделки сейчас нет. На той же неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что ЕС не может договориться с Россией о возобновлении черноморской инициативы.