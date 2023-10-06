Газета
Политика

Представители ООН посетят Россию для обсуждения продовольственной безопасности

Ведомости

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен прибудут в Москву 9 октября для обсуждения вопросов продовольственной безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы проведем с ними консультации по этим вопросам и еще раз доведем наши точки зрения, наши оценки в том, что касается всего этого круга вопросов», – сказал он. 

Вершинин напомнил, что ранее Москва вышла из зерновой сделки, однако меморандум Россия – ООН по поставкам сельхозпродукции из России по-прежнему действует. Дипломат заявил, что решение России было принято из-за невыполнения обещаний по соблюдению части, касающейся экспорта российского зерна и удобрений. Он добавил, что теперь, указывая на продовольственную безопасность, страны Запада пытаются использовать это «для информационного нападения на Россию».

Западные страны, продолжил Вершинин, заявляли об угрозе продовольственной безопасности, исходящей от России, предупреждали о росте цен, но сейчас перестали об этом говорить. «Потому что цены не растут на зерновом рынке. И это значит, что все утверждения о том, что какие-то наши действия плохо влияют – нет, [это не так]», – сказал он. 

Ранее по теме: В Турцию по временному коридору прибыло второе судно с украинской пшеницей

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш взаимодействует с российской стороной по вопросу возобновления зерновой сделки и планирует продолжить эти контакты. Россия вышла из черноморской инициативы 17 июля, после чего в ЕС и США призвали Москву вернуться к выполнению договоренностей и заявили, что решение РФ может обернуться ростом цен на зерно. 

22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо подвижек по части выполнения условий России для возобновления зерновой сделки сейчас нет. На той же неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что ЕС не может договориться с Россией о возобновлении черноморской инициативы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных