Генсек ООН продолжит контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки

Зерновая сделка была заключена в 22 июля 2022 г. и действовала по 18 июля 2023 г. Суть сделки между Россией, Турцией, Украиной и ООН заключалась в возможности вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов по безопасному коридору в Черном море в обмен на разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, а также возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.