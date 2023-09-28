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Генсек ООН продолжит контакты с Россией по возобновлению зерновой сделки

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш взаимодействует с российской стороной по вопросу возобновления зерновой сделки и планирует продолжить эти контакты. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Отвечая на вопрос о том, ведет ли генсек контакты с Россией по вопросу зерновой сделки, Дюжаррик ответил, что «обсуждения продолжаются».

«В настоящее время генеральный секретарь нацелен продолжать обсуждения данной темы со всеми заинтересованными сторонами», – отметил Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка была заключена в 22 июля 2022 г. и действовала по 18 июля 2023 г. Суть сделки между Россией, Турцией, Украиной и ООН заключалась в возможности вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов по безопасному коридору в Черном море в обмен на разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, а также возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

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После 18 июля Россия не стала продлевать зерновую сделку. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны не выполняли свои обязательства перед Россией в рамках инициативы, несмотря на призывы ООН. Также он сообщал, что большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.

22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо подвижек по части выполнения условий России для возобновления зерновой сделки сейчас нет. На той же неделе глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может договориться с Россией о возобновлении «черноморской инициативы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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