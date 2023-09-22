В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке
Каких-либо подвижек по части выполнения условий России для возобновления зерновой сделки сейчас нет, заявил пресс-секретарь президнта РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его спросили, означают ли сообщения Анкары о готовящемся телефонном разговоре президентов РФ и Турции, что такие подвижки появились.
«Нет, пока подвижек нет. Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет. Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы, поэтому здесь проблемы никакой не будет при необходимости», – рассказал Песков.
Зерновая сделка прекратила действовать с 18 июля. Россия сообщила Турции, Украине и ООН о нежелании ее продлевать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны не выполняли свои обязательства перед Россией в рамках сделки, несмотря на призывы ООН. Также он сообщал, что большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.
Ранее на этой неделе глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может договориться с Россией о возобновлении зерновой сделки.
«Черноморская инициатива», или зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 г. по 18 июля 2023 г. Ее заключили Россия, Турция, Украина и ООН. Суть сделки заключалась в возможности вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов по безопасному коридору в Черном море в обмен на разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, а также возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.