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Политика

В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке

Ведомости

Каких-либо подвижек по части выполнения условий России для возобновления зерновой сделки сейчас нет, заявил пресс-секретарь президнта РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его спросили, означают ли сообщения Анкары о готовящемся телефонном разговоре президентов РФ и Турции, что такие подвижки появились.

«Нет, пока подвижек нет. Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет. Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы, поэтому здесь проблемы никакой не будет при необходимости», – рассказал Песков.

Зерновая сделка прекратила действовать с 18 июля. Россия сообщила Турции, Украине и ООН о нежелании ее продлевать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны не выполняли свои обязательства перед Россией в рамках сделки, несмотря на призывы ООН. Также он сообщал, что большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.

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Ранее на этой неделе глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может договориться с Россией о возобновлении зерновой сделки.

«Черноморская инициатива», или зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 г. по 18 июля 2023 г. Ее заключили Россия, Турция, Украина и ООН. Суть сделки заключалась в возможности вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов по безопасному коридору в Черном море в обмен на разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, а также возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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