В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке

«Черноморская инициатива», или зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 г. по 18 июля 2023 г. Ее заключили Россия, Турция, Украина и ООН. Суть сделки заключалась в возможности вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов по безопасному коридору в Черном море в обмен на разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, а также возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.