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В Кремле не стали комментировать вручение Нобелевской премии мира Мохаммади

Ведомости

У Кремля нет никакой реакции на присуждение Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, у нас на это нет никакой реакции», – уточнил он на соответствующий вопрос.

Ранее 6 октября Нобелевский комитет объявил, что Нобелевскую премию мира присудили Мохаммади «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». В комитете отметили, что ранее правозащитницу приговорили в общей сложности к 31 году лишения свободы и 154 ударам плетью. В настоящий момент она по-прежнему находится в тюрьме.

Ранее по теме: Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице

Мохаммади занимается правозащитной деятельностью с 1990-х гг. После окончания вуза она работала инженером, а также обозревателем в различных газетах, поддерживающих идеи о реформах, уточнили в комитете. В 2003 г. стала сотрудничать с правозащитным центром «Защитники прав человека» в Тегеране, сейчас является его вице-президентом.

В 2011 г. Мохаммади была впервые арестована и приговорена к тюремному заключению за усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям, говорится в заявлении комитета. Спустя два года она была освобождена и присоединилась к кампании против применения смертной казни в Иране. Отмечается, что Мохаммади выражала поддержку демонстрантам во время протестов осенью 2022 г., поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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