В Кремле не стали комментировать вручение Нобелевской премии мира Мохаммади
У Кремля нет никакой реакции на присуждение Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, у нас на это нет никакой реакции», – уточнил он на соответствующий вопрос.
Ранее 6 октября Нобелевский комитет объявил, что Нобелевскую премию мира присудили Мохаммади «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». В комитете отметили, что ранее правозащитницу приговорили в общей сложности к 31 году лишения свободы и 154 ударам плетью. В настоящий момент она по-прежнему находится в тюрьме.
Мохаммади занимается правозащитной деятельностью с 1990-х гг. После окончания вуза она работала инженером, а также обозревателем в различных газетах, поддерживающих идеи о реформах, уточнили в комитете. В 2003 г. стала сотрудничать с правозащитным центром «Защитники прав человека» в Тегеране, сейчас является его вице-президентом.
В 2011 г. Мохаммади была впервые арестована и приговорена к тюремному заключению за усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям, говорится в заявлении комитета. Спустя два года она была освобождена и присоединилась к кампании против применения смертной казни в Иране. Отмечается, что Мохаммади выражала поддержку демонстрантам во время протестов осенью 2022 г., поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини.