ЦАХАЛ заявил о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами страны

По информации СМИ, ХАМАС последние два года скрывала свои военные планы и убеждала Израиль, что не хочет войны и заинтересована в экономической стабильности. Группировка также использовала «беспрецедентную тактику разведки», чтобы ввести Израиль в заблуждение в течение последних месяцев. Во время подготовки ХАМАС соорудил в Газе имитацию израильского поселения и тренировал там высадку войск и штурм.