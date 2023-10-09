Медведев ожидает появления на черном рынке переданных Киеву танков и самолетов
Переданное Западом Украине оружие активно применяется в ходе боевых действий в Израиле, а вскоре на черном рынке появятся полученные Киевом танки и самолеты, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», – написал он.
Это оружие, как и оставленное «беглыми американцами» в Афганистане, начнет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках на планете, поскольку и раньше, по оценке Медведева, Киев «воровал все, что плохо лежит».
«Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты з Києва», – добавил он.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
9 октября ЦАХАЛ заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС. По данным на 9 октября, при нападении в Израиле погибли 800 человек, еще 2500 получили ранения. По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, в ходе столкновений израильская армия уничтожила 400 вооруженных палестинцев. По данным палестинского минздрава, число погибших при ударах со стороны Израиля достигло свыше 370 человек, пострадало порядка 2200 человек.
В связи с нападением Израиль запросил у США дополнительную военную помощь. 8 октября Пентагон сообщил о решении направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье. 9 октября The Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что Израиль обратился к США с просьбой пополнить запас ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны «Железный купол».