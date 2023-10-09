Медведев ожидает появления на черном рынке переданных Киеву танков и самолетов

9 октября ЦАХАЛ заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС. По данным на 9 октября, при нападении в Израиле погибли 800 человек, еще 2500 получили ранения. По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, в ходе столкновений израильская армия уничтожила 400 вооруженных палестинцев. По данным палестинского минздрава, число погибших при ударах со стороны Израиля достигло свыше 370 человек, пострадало порядка 2200 человек.