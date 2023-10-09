Евросоюз приостановил помощь Палестине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, на третий день боев погибли 800 израильтян, еще 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщал о более 430 погибших и 2300 пострадавших.