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Евросоюз приостановил помощь Палестине

Ведомости

Европейский союз приостанавливает помощь Палестине в связи с атакой на Израиль, заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий. Еврокомиссия начала пересмотр пакета помощи развитию Палестины в 691 млн евро.

«Все выплаты немедленно приостановлены. Все проекты поставлены на рассмотрение. Все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 г., отложены до дальнейшего уведомления», – написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Он добавил, что сейчас «необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования». «Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравили умы слишком многих людей. Нам нужны действия, и они нужны нам сейчас», – заключил он.

Что пишут СМИ о палестино-израильском конфликте

Западная пресса поражена провалом спецслужб

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников – среди них и военные, и гражданские лица.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, на третий день боев погибли 800 израильтян, еще 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщал о более 430 погибших и 2300 пострадавших.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что ХАМАС похитила большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у посольства РФ в Израиле нет информации о пострадавших россиянах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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