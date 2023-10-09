Евросоюз приостановил помощь Палестине
Европейский союз приостанавливает помощь Палестине в связи с атакой на Израиль, заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий. Еврокомиссия начала пересмотр пакета помощи развитию Палестины в 691 млн евро.
«Все выплаты немедленно приостановлены. Все проекты поставлены на рассмотрение. Все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 г., отложены до дальнейшего уведомления», – написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Он добавил, что сейчас «необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования». «Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравили умы слишком многих людей. Нам нужны действия, и они нужны нам сейчас», – заключил он.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников – среди них и военные, и гражданские лица.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, на третий день боев погибли 800 израильтян, еще 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщал о более 430 погибших и 2300 пострадавших.