В Кремле прокомментировали планируемый визит Аббаса в Россию
Кремль проинформирует о точных сроках визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву, пока дат нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока дат нет, точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам. Пока нам нечего сказать на этот счет. Разумеется, мы продолжаем наши контакты с палестинцами», – сказал он.
Песков отметил, что визит Аббаса в Россию планировался заранее.
9 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил о подготовке к визиту президента страны Аббаса в Москву. Даты визита он не уточнил.
О планах Аббаса посетить Россию до конца 2023 г. было известно еще до нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль. В конце сентября об этом говорил глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики. Он заявлял, что и сам намерен приехать в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса». Израиль ежедневно сообщает об ударах по целям, связанным с «Хамас», в секторе Газа.
Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта уже превысило 1500 человек.