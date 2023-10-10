В Кремле прокомментировали планируемый визит Аббаса в Россию

О планах Аббаса посетить Россию до конца 2023 г. было известно еще до нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль. В конце сентября об этом говорил глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики. Он заявлял, что и сам намерен приехать в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.