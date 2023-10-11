ФСБ попросила суд в Москве арестовать иностранца по делу о шпионаже
В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста Шарифджона Тиллозода по делу о шпионаже, следует из картотеки суда.
Ему вменяют ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы. Ходатайство поступило в суд 11 октября, заседание по его рассмотрению пока не назначено.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что Тиллозода является иностранцем, о его аресте ходатайствовал следователь ФСБ.
Помимо этого агентство со ссылкой на Одинцовский городской суд отмечает, полного тезку Тиллозоды в сентябре задержала полиция на закрытой территории в Московской области. В результате суд оштрафовал его на 5000 руб. по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в России в городе федерального значения). Тиллозода признал, что он посещал территорию без специального разрешения. По его словам, он приехал в Россию на заработки, однако он не ответил, зачем пребывал на закрытой территории. Уточняется, что Тиллозода отправили в центр временного содержания иностранных граждан в Егорьевске.
Ранее в Приморье арестовали мужчину, собиравшего и передававшего украинской разведке данные о военных объектах. Ему вменяется ст. 275 УК РФ (государственная измена).