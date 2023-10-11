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Шеф Пентагона Остин допустил поставку F-16 Украине не раньше весны 2024 года

Ведомости

Украина получит истребители F-16 не раньше весны 2024 г., заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Киеву.

Он отметил, что подготовка украинских пилотов для F-16 началась в Европе. Также обучением занимаются и в США.

«Самое раннее, когда мы сможем увидеть первые средства, – это следующая весна», – уточнил шеф Пентагона, добавив, что на передачу самолетов Киеву понадобятся месяцы (цитата по ТАСС).

Ранее 11 октября министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Брюссель отправит на Украину несколько F-16 к 2025 г.

Ранее по теме: Бельгия анонсировала поставку самолетов F-16 Украине к 2025 году

В мае на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В августе агентство Reuters сообщило, что Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев сможет воспользоваться «новыми возможностями» после завершения обучения пилотов.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как танки Leopard. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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