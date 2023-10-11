Шеф Пентагона Остин допустил поставку F-16 Украине не раньше весны 2024 года
Украина получит истребители F-16 не раньше весны 2024 г., заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Киеву.
Он отметил, что подготовка украинских пилотов для F-16 началась в Европе. Также обучением занимаются и в США.
«Самое раннее, когда мы сможем увидеть первые средства, – это следующая весна», – уточнил шеф Пентагона, добавив, что на передачу самолетов Киеву понадобятся месяцы (цитата по ТАСС).
Ранее 11 октября министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Брюссель отправит на Украину несколько F-16 к 2025 г.
В мае на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В августе агентство Reuters сообщило, что Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев сможет воспользоваться «новыми возможностями» после завершения обучения пилотов.