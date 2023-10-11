Кремль прокомментировал гибель россиян в Израиле после атаки «Хамас»
В Кремле не могут дать точное число погибших россиян после атаки палестинской группировки «Хамас» на Израиль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока я не могу вам дать какое-то четкое число, потому что вы знаете, какая сейчас ситуация и в Газе, где много наших живет граждан, и в самом Израиле. И по понятным причинам, конечно, информация постоянно обновляется, поэтому сейчас я не буду сейчас называть каких-то количеств», – сказал он.
Точной информации по количеству граждан России, которые находятся в заложниках у палестинских боевиков, Песков также не сообщил.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», а правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
В результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве.
Как ранее заявил Песков, Москва сохраняет равную позицию по отношению к обеим сторонам палестино-израильского конфликта, поскольку это даст возможность принимать участие в процессе урегулирования. Он уточнил, что «нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации».