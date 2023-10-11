Кремль прокомментировал гибель россиян в Израиле после атаки «Хамас»

«Пока я не могу вам дать какое-то четкое число, потому что вы знаете, какая сейчас ситуация и в Газе, где много наших живет граждан, и в самом Израиле. И по понятным причинам, конечно, информация постоянно обновляется, поэтому сейчас я не буду сейчас называть каких-то количеств», – сказал он.