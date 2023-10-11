Песков назвал визит саудовского министра хорошим поводом для дискуссий о нефти
Визит министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана в Россию является «хорошим случаем» для обсуждения ситуации на нефтяном рынке на фоне обострения на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что мировые рынки нефти «очень чутко реагируют» на такие события, какие сейчас разворачиваются вокруг Палестины и Израиля.
«Конечно, в данном случае наша координация и с саудитами, и с другими партнерами, которая осуществляется на постоянной основе, ее значение здесь трудно переоценить. Конечно, визит господина министра в Москву будет хорошим случаем для этого», – добавил он, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться на Российской энергетической неделе (РЭН) возможное изменений позиций России и других производителей нефти с учетом ситуации.
Глава Минэнерго Саудовской Аравии 11 октября прибыл в Москву для участия в РЭН, которая проходил в столице России с 11 по 13 октября. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил на РЭН, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию.
Конфликт между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем вызвал призывы к ужесточению американских санкций против Ирана и угрозу срыва усилий по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Любой из этих факторов может привести к резкому росту и без того высоких цен на нефть, писало Politico. Издание привело заявление аналитиков энергетической отрасли, которые ожидают, что президент США Джо Байден ужесточит санкции. Это действие может привести к тому, что мировые цены на нефть превысят символическую отметку в $100 за баррель.