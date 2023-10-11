Песков назвал визит саудовского министра хорошим поводом для дискуссий о нефти

Конфликт между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем вызвал призывы к ужесточению американских санкций против Ирана и угрозу срыва усилий по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Любой из этих факторов может привести к резкому росту и без того высоких цен на нефть, писало Politico. Издание привело заявление аналитиков энергетической отрасли, которые ожидают, что президент США Джо Байден ужесточит санкции. Это действие может привести к тому, что мировые цены на нефть превысят символическую отметку в $100 за баррель.