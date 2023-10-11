Новак: Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

В начале сентября Россия и Саудовская Аравия продлили добровольное сокращение экспорта нефти. РФ сократила поставки на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. Новак напомнил, что эта мера является дополнением к ранее объявленному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г. Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 1 млн барр./сутки.