Новак: Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию.
«Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию. Это взаимодействие обладает высоким потенциалом», – сказал он на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС).
По итогам семи месяцев товарооборот между странами вырос почти на 20%, заявил вице-премьер. «Нацелены на кратный рост объема до $7 млрд к 2030 г.», – отметил он. Новак добавил, что РФ рассчитывает на сотрудничество отечественных компаний с Saudi Aramco в области искусственного интеллекта (ИИ).
В начале сентября Россия и Саудовская Аравия продлили добровольное сокращение экспорта нефти. РФ сократила поставки на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. Новак напомнил, что эта мера является дополнением к ранее объявленному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г. Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 1 млн барр./сутки.
Как отмечал управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий Громадин в интервью «Ведомостям», продление Россией добровольных ограничений до конца 2023 г. является логичным шагом, поскольку рынок ожидал подобных мер от Саудовской Аравии.
Решение было принято «в рамках политики ОПЕК+ по обеспечению стабильности рынка нефти», поясняла управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова.