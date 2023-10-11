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Бизнес / Экономика

Новак: Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию.

«Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию. Это взаимодействие обладает высоким потенциалом», – сказал он на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС).

По итогам семи месяцев товарооборот между странами вырос почти на 20%, заявил вице-премьер. «Нацелены на кратный рост объема до $7 млрд к 2030 г.», – отметил он. Новак добавил, что РФ рассчитывает на сотрудничество отечественных компаний с Saudi Aramco в области искусственного интеллекта (ИИ). 

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В начале сентября Россия и Саудовская Аравия продлили добровольное сокращение экспорта нефти. РФ сократила поставки на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. Новак напомнил, что эта мера является дополнением к ранее объявленному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г. Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 1 млн барр./сутки.

Как отмечал управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий Громадин в интервью «Ведомостям», продление Россией добровольных ограничений до конца 2023 г. является логичным шагом, поскольку рынок ожидал подобных мер от Саудовской Аравии.

Решение было принято «в рамках политики ОПЕК+ по обеспечению стабильности рынка нефти», поясняла управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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