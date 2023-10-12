В Бишкеке стартовали переговоры Путина и Жапарова
Двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым стартовали в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«У нас действительно есть хорошие поводы, но и без поводов этот визит назрел уже. Мы давно уже об этом говорили, и я очень рад сегодня быть в Кыргызстане», – открыл встречу Путин.
Поездка в Киргизию стала первым иностранным визитом российского лидера в 2023 г. Путин и Жапаров планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений и союзничества в различных областях. Также планируется подписание межправительственных и межведомственных документов. Путин пробудет в Киргизии до 13 октября.
О том, что Путин намерен посетить Киргизию заявил глава кабмина страны Акылбек Жапаров 29 сентября. 2 октября эту информацию подтвердили в Кремле.