Генсек Лиги арабских государств осудил принудительное перемещение жителей Газы
Принудительное перемещение жителей сектора Газа является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.
«Это новое преступление является вопиющим и вопиющим нарушением ст. 49 Четвертой Женевской конвенции, которая запрещает оккупационной державе непосредственно перемещение населения», – написал генсек в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что это приведет к «безграничным страданиям наших братьев».
По его словам, действия Израиля являются «отвратительным актом мести» с использованием военной силы «для наказания мирных жителей и беспомощного населения».
Утром 13 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг. Военные объяснили это необходимостью в связи с ударами по объектам, используемым боевиками группировки «Хамас». В заявлении подчеркивалось, что жители не должны приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем.
Палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля 7 октября. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа военных и гражданских лиц. Правительство Израиля объявило о переходе страны в состояние войны, а ЦАХАЛ начала ответную операцию «Железные мечи».
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.