Генсек Лиги арабских государств осудил принудительное перемещение жителей Газы

Утром 13 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг. Военные объяснили это необходимостью в связи с ударами по объектам, используемым боевиками группировки «Хамас». В заявлении подчеркивалось, что жители не должны приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем.