Россия получила более 700 заявок на эвакуацию из Палестины

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. С 7 октября Израиль регулярно наносит удары по объектам, связанным с «Хамасом». Как утверждает ЦАХАЛ, боевики прячутся в Газе в туннелях под домами, в которых находятся мирные жители. По информации боевиков, в результате ударов Израиля по сектору Газа за последние сутки погибли 13 заложников, в том числе иностранные граждане.