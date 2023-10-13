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Политика

Россия получила более 700 заявок на эвакуацию из Палестины

Ведомости

Представительство России при Палестинской национальной администрации получило более 700 заявок на эвакуацию из Палестины, из них свыше 400 – от россиян, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь российского дипучреждения Алия Зарипова.

«Маршруты и даты эвакуации – в проработке», – заявила она.

Как писали ранее «Ведомости», на всей формальной территории Палестинской автономии находятся около 2000 российских граждан, из которых 1200 – в осажденном и подвергающемся бомбежкам секторе Газа, где в ближайшее время ожидается проведение наземной операции. При этом единственный возможный путь из анклава лежит через КПП на границе с Египтом.

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц. 

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. С 7 октября Израиль регулярно наносит удары по объектам, связанным с «Хамасом». Как утверждает ЦАХАЛ, боевики прячутся в Газе в туннелях под домами, в которых находятся мирные жители. По информации боевиков, в результате ударов Израиля по сектору Газа за последние сутки погибли 13 заложников, в том числе иностранные граждане.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя планы Израиля провести наземную операцию в Газе, предупредил о серьезных последствиях для обеих сторон. «Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы – там же почти 2 млн человек живет», – сказал он 13 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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