Россия получила более 700 заявок на эвакуацию из Палестины
Представительство России при Палестинской национальной администрации получило более 700 заявок на эвакуацию из Палестины, из них свыше 400 – от россиян, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь российского дипучреждения Алия Зарипова.
«Маршруты и даты эвакуации – в проработке», – заявила она.
Как писали ранее «Ведомости», на всей формальной территории Палестинской автономии находятся около 2000 российских граждан, из которых 1200 – в осажденном и подвергающемся бомбежкам секторе Газа, где в ближайшее время ожидается проведение наземной операции. При этом единственный возможный путь из анклава лежит через КПП на границе с Египтом.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. С 7 октября Израиль регулярно наносит удары по объектам, связанным с «Хамасом». Как утверждает ЦАХАЛ, боевики прячутся в Газе в туннелях под домами, в которых находятся мирные жители. По информации боевиков, в результате ударов Израиля по сектору Газа за последние сутки погибли 13 заложников, в том числе иностранные граждане.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя планы Израиля провести наземную операцию в Газе, предупредил о серьезных последствиях для обеих сторон. «Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы – там же почти 2 млн человек живет», – сказал он 13 октября.