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Лавров: Зеленский всех достал

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский «достал всех», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», пишет ТАСС.

«Он [Зеленский] достал, конечно, всех», – сказал Лавров, цитируя высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ с призывом не допустить выступления украинского президента в парламенте Румынии.

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10 октября СМИ писали, что парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить Зеленский. Во время своего визита в Бухарест украинский лидер провел переговоры с министром иностранных дел Румынии Луминицой Одобеску, президентом Клаусом Йоханнисом и др.

Зеленский с 18 по 22 сентября совершил свой второй после начала российской специальной операции визит в США. Как писали «Ведомости», ярким отличием нынешнего визита Зеленского от прошлогоднего в декабре 2022 г. стало то, что сейчас он не смог выступить перед конгрессом.

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Тогда возможность выступления на совместном заседании парламента США была заблокирована теперь уже бывшим спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти. Он объяснял это «напряженным графиком» работы конгрессменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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