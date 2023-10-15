Лавров: Зеленский всех достал

Зеленский с 18 по 22 сентября совершил свой второй после начала российской специальной операции визит в США. Как писали «Ведомости», ярким отличием нынешнего визита Зеленского от прошлогоднего в декабре 2022 г. стало то, что сейчас он не смог выступить перед конгрессом.