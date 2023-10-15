Лавров: Зеленский всех достал
Президент Украины Владимир Зеленский «достал всех», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», пишет ТАСС.
«Он [Зеленский] достал, конечно, всех», – сказал Лавров, цитируя высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ с призывом не допустить выступления украинского президента в парламенте Румынии.
10 октября СМИ писали, что парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить Зеленский. Во время своего визита в Бухарест украинский лидер провел переговоры с министром иностранных дел Румынии Луминицой Одобеску, президентом Клаусом Йоханнисом и др.
Зеленский с 18 по 22 сентября совершил свой второй после начала российской специальной операции визит в США. Как писали «Ведомости», ярким отличием нынешнего визита Зеленского от прошлогоднего в декабре 2022 г. стало то, что сейчас он не смог выступить перед конгрессом.
Тогда возможность выступления на совместном заседании парламента США была заблокирована теперь уже бывшим спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти. Он объяснял это «напряженным графиком» работы конгрессменов.