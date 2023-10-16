Байден выступил за уничтожение «Хамаса»

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива. 12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа будет оставаться без поставок электроэнергии и воды до тех пор, пока боевики группировки «Хамас» не отпустят израильтян, захваченных в плен. 15 октября власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.