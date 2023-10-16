Байден выступил за уничтожение «Хамаса»
Президент США Джо Байден поддержал уничтожение палестинской группировки «Хамас», действия Израиля на территории сектора Газа оправданы. Об этом он заявил в интервью CBS News.
«Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. Поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Им придется преследовать “Хамас”. “Хамас” – это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями», – сказал он.
Байден также отметил необходимость создания гуманитарных коридоров, которые позволят мирным жителям покинуть сектор Газа, а также организации поставок гуманитарной помощи. По его словам, полная блокада Газы «была бы большой ошибкой», поскольку «Хамас» не представляет всех мирных жителей Палестины.
Американский лидер подчеркнул, что «Хамас» необходимо полностью ликвидировать. При этом он отметил, что создание автономного палестинского государства необходимо, хотя и не сейчас.
По информации портала Ynetnews, Байден в ближайшее время может посетить Израиль с рабочим визитом, однако его даты пока не определены.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. ЦАХАЛ начал наносить удары по территории Газы.
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива. 12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа будет оставаться без поставок электроэнергии и воды до тех пор, пока боевики группировки «Хамас» не отпустят израильтян, захваченных в плен. 15 октября власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.
В тот же день Израиль открывал гуманитарный коридор. ЦАХАЛ приостановил обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения. По информации портала Ynetnews, в 09:00 на несколько часов будет открыт КПП «Рафах» на границе с Египтом, через который мирные жители сектора Газа смогут выехать региона.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 3900 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – превысило 2670.