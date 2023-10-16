Израиль опроверг прекращение огня в секторе Газа
В секторе Газа не вводится режим прекращения огня, следует из сообщения канцелярии премьер-министра Израиля.
«В настоящее время в секторе Газа нет режима прекращения огня и гуманитарной помощи в обмен на вывоз иностранцев», – говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что Израиль согласился ввести режим прекращения огня на юге сектора Газа. По данным телеканал Al Arabiya, с 09:00 по местному времени (совпадает с мск) был открыт КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Уточнялось, что Израиль согласился на пятичасовое прекращение огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и позволить иностранцам покинуть ее.
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы.
15 октября Израиль открывал гуманитарный коридор. ЦАХАЛ приостановил обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения. В тот же день власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 3900 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – превысило 2670.