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Политика

Израиль опроверг прекращение огня в секторе Газа

Ведомости

В секторе Газа не вводится режим прекращения огня, следует из сообщения канцелярии премьер-министра Израиля.

«В настоящее время в секторе Газа нет режима прекращения огня и гуманитарной помощи в обмен на вывоз иностранцев», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль согласился ввести режим прекращения огня на юге сектора Газа. По данным телеканал Al Arabiya, с 09:00 по местному времени (совпадает с мск) был открыт КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Уточнялось, что Израиль согласился на пятичасовое прекращение огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и позволить иностранцам покинуть ее.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы.

15 октября Израиль открывал гуманитарный коридор. ЦАХАЛ приостановил обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения. В тот же день власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 3900 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – превысило 2670.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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