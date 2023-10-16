Израиль опроверг прекращение огня в секторе Газа

Ранее СМИ сообщили, что Израиль согласился ввести режим прекращения огня на юге сектора Газа. По данным телеканал Al Arabiya, с 09:00 по местному времени (совпадает с мск) был открыт КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Уточнялось, что Израиль согласился на пятичасовое прекращение огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и позволить иностранцам покинуть ее.