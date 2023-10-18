В Германии заявили о передаче Киеву старой версии ракет ATACMS

О том, что США решили публично не объявлять об отправке Украине ATACMS, чтобы «не предупреждать» российские силы сообщалось 23 сентября. 1 октября в Пентагоне заявили о готовности отправить ракеты на Украину, однако передачу вооружения должен был одобрить президент США Джо Байден.