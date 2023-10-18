В Германии заявили о передаче Киеву старой версии ракет ATACMS
Соединенные Штаты предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты MGM-140 ATACMS с классической инерциальной системой наведения, но без GPS. Эту деталь отметил немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).
«Причина, разумеется, в следующем: успешные российские атаки с глушением большинства вооружений с GPS-наведением», – полагает жураналист.
17 октября стало известно, что США поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
О том, что США решили публично не объявлять об отправке Украине ATACMS, чтобы «не предупреждать» российские силы сообщалось 23 сентября. 1 октября в Пентагоне заявили о готовности отправить ракеты на Украину, однако передачу вооружения должен был одобрить президент США Джо Байден.
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Запускать такие ракеты можно при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ. Максимальная дальность действия ATACMS составляет около 186 миль (300 км).