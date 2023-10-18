В Госдуме подготовят проект заявления об ударе по больнице в Газе

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее трагедией и ужасным событием. Он подчеркнул, что конфликт необходимо «как можно быстрее сворачивать» или «сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров». Путин отметил, что после бесед с пятью лидерами региона у него «создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации».