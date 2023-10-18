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В Госдуме подготовят проект заявления об ударе по больнице в Газе

Ведомости

В начале пленарного заседания Госдумы единоросс Бийсултан Хамзаев предложил депутатам сделать заявление по поводу ракетного удара по больнице в Газе, рассказали источники «Ведомостей» в Думе.

Спикер Думы Вячеслав Володин поручил главе международного комитета Леониду Слуцкому проконсультироваться с МИДом и подготовить проект заявления для рассмотрения на заседании завтра. По словам источников, посыл предложения заключался в том, чтобы осудить удар.

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен 17 октября. По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли более 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. 18 октября ЦАХАЛ опубликовала расшифровку разговора боевиков «Хамаса», которая, по заявлению ведомства, якобы подтверждает причастность палестинской стороны к удару по больнице в секторе Газа.

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Президент России Владимир Путин назвал произошедшее трагедией и ужасным событием. Он подчеркнул, что конфликт необходимо «как можно быстрее сворачивать» или «сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров». Путин отметил, что после бесед с пятью лидерами региона у него «создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации».

МИД РФ, в свою очередь, призвал консолидировать международные усилия для безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта. Это позволит наладить доставку продовольствия, медикаментов и горючего, организовать эвакуацию всех желающих и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу в Газе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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