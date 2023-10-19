Лавров допустил перерастание палестино-израильского конфликта в региональный

17 октября в МИДе Ирана допустили возможность вступления республики в конфликт и принятия превентивных мер против Израиля. В Тегеране уточняли, что «красной линией» является возможное вторжение Израиля в сектор Газа. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан тогда заявил, что если не предпринять меры сейчас, то завтра «придется сражаться с сионистскими силами в Бейруте».