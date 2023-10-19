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Лавров допустил перерастание палестино-израильского конфликта в региональный

Ведомости

Палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный, риск достаточно высок. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен», – сказал он (цит. по ТАСС). 

Лавров добавил, что Москва считает провокационными попытки «все свалить на Иран». «Иранское руководство, я считаю, занимает достаточно ответственную взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны», – добавил Лавров. 

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как рано утром палестинская организация «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3400 палестинцев и 1400 израильтян. 

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17 октября в МИДе Ирана допустили возможность вступления республики в конфликт и принятия превентивных мер против Израиля. В Тегеране уточняли, что «красной линией» является возможное вторжение Израиля в сектор Газа. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан тогда заявил, что если не предпринять меры сейчас, то завтра «придется сражаться с сионистскими силами в Бейруте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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