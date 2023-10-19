Лавров допустил перерастание палестино-израильского конфликта в региональный
Палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный, риск достаточно высок. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен», – сказал он (цит. по ТАСС).
Лавров добавил, что Москва считает провокационными попытки «все свалить на Иран». «Иранское руководство, я считаю, занимает достаточно ответственную взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны», – добавил Лавров.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как рано утром палестинская организация «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3400 палестинцев и 1400 израильтян.
17 октября в МИДе Ирана допустили возможность вступления республики в конфликт и принятия превентивных мер против Израиля. В Тегеране уточняли, что «красной линией» является возможное вторжение Израиля в сектор Газа. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан тогда заявил, что если не предпринять меры сейчас, то завтра «придется сражаться с сионистскими силами в Бейруте».