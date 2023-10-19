В Израиле допустили, что боевые действия против «Хамаса» займут месяцы
Для победы над палестинской группировкой «Хамас» могут потребоваться месяцы. Об этом заявил член чрезвычайного кабмина Израиля, экс-глава минобороны страны (до декабря 2022 г.) Бени Ганц.
«Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы», – сказал он (цитата по The Times of Israel).
По словам Ганца, целью Израиля является не просто уничтожение «Хамаса», но и обеспечение на юге «100-процентного рая». Он добавил, что после окончания боевых действий и победы Израиль «на каждом из фронтов сражений посвятит себя этому восстановлению».
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.
На фоне удара по больнице Аль-Ахли в Газе шиитская группировка «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля. В МИДе Ирана ранее допустили возможность вступления республики в конфликт и принятия превентивных мер против Израиля. В Тегеране уточняли, что «красной линией» является возможное вторжение Израиля в сектор Газа.