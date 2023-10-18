«Хезболла» объявила «день гнева» против Израиля
Шиитская группировка «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля, передает ливанская вещательная корпорация LBC Group.
«Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита Байдена в сионистское образование (Израиль – ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование», – сказано в заявлении.
«Хезболла» возложила ответственность на Израиль за удар по больнице на территории сектора Газа, в результате которого погибли более 500 человек. В связи с этим «Хезболла» призвала население арабских и мусульманских стран выйти на улицы в знак протеста.
Вечером 17 октября стало известно об ударе по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В результате авиаудара погибли как минимум 500 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы. Позже телеканал Al Arabiya сообщил в X (Twitter) о более 800 жертвах, которые были мирными жителями. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Позже в Ираке также объявили трехдневный траур.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) позднее опубликовала заявление, в котором связала произошедшее с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили там.
ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.