«Хезболла» объявила «день гнева» против Израиля

Вечером 17 октября стало известно об ударе по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В результате авиаудара погибли как минимум 500 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы. Позже телеканал Al Arabiya сообщил в X (Twitter) о более 800 жертвах, которые были мирными жителями. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Позже в Ираке также объявили трехдневный траур.