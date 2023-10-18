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Политика

«Хезболла» объявила «день гнева» против Израиля

Ведомости

Шиитская группировка «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля, передает ливанская вещательная корпорация LBC Group.

«Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита Байдена в сионистское образование (Израиль – ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование», – сказано в заявлении. 

«Хезболла» возложила ответственность на Израиль за удар по больнице на территории сектора Газа, в результате которого погибли более 500 человек. В связи с этим «Хезболла» призвала население арабских и мусульманских стран выйти на улицы в знак протеста. 

Вечером 17 октября стало известно об ударе по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В результате авиаудара погибли как минимум 500 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы. Позже телеканал Al Arabiya сообщил в X (Twitter) о более 800 жертвах, которые были мирными жителями. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Позже в Ираке также объявили трехдневный траур. 

Армия Израиля (ЦАХАЛ) позднее опубликовала заявление, в котором связала произошедшее с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили там.

ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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