МИД Китая назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина откровенными
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были «откровенными, дружественными и глубокими». Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает ТАСС.
«Стороны обменялись мнениями о практическом сотрудничестве в двусторонних отношениях, международном многостороннем сотрудничестве и совместной реализации инициативы "Один пояс – один путь”», – сказала она.
Путин находился с официальным визитом в Китае 17-18 октября. Российский лидер принял участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других лидеров, участвовавших в форуме.
В ходе пресс-конференции в Пекине Путин заявил, что угрозы безопасности в мире укрепляют российско-китайские отношения, и раскрыл детали беседы с китайским лидером. Переговоры длились три часа, за это время лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки, включая экономику, финансы, политическое взаимодействие и совместную работу на международных площадках. Также были затронуты обострение ситуации на Ближнем Востоке и украинский конфликт.
После делового обеда в узком составе Си Цзиньпин предложил Путину побеседовать «с глазу на глаз». По словам президента, «за чашкой чая» еще полтора – два часа лидеры обсуждали вопросы «совсем конфиденциального характера».