МИД Китая назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина откровенными

В ходе пресс-конференции в Пекине Путин заявил, что угрозы безопасности в мире укрепляют российско-китайские отношения, и раскрыл детали беседы с китайским лидером. Переговоры длились три часа, за это время лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки, включая экономику, финансы, политическое взаимодействие и совместную работу на международных площадках. Также были затронуты обострение ситуации на Ближнем Востоке и украинский конфликт.