Министерство торговли Казахстана опровергло запрет на экспорт товаров в Россию
Казахстан не устанавливал каких-либо запретов на экспорт товаров Россию из-за антироссийских санкций, следует из сообщения пресс-службы министерства торговли и интеграции республики.
Таким образом министерство отреагировало на сообщения в СМИ, которые со ссылкой на вице-министра торговли Кайрата Торебаева написали, что Казахстан ограничил из-за санкций 106 видов товаров, предназначенных для военных целей. Информация об этом некорректна, добавили в министерстве.
«Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», – говорится в сообщении.
Под экспортный контроль попадают товары «двойного назначения», пояснили в министерстве, на экспорт, импорт и транзит которых необходима лицензия. Экспортный контроль такой категории товаров ведется уже более 20 лет и относится к национальной компетенции, подчеркнули в казахском министерстве.
В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что республика будет следовать санкционному режиму против России. Он также подчеркивал, что Казахстан не является «анти-Россией». 13 октября Токаев говорил, что экономические ограничения оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств.