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Политика

Министерство торговли Казахстана опровергло запрет на экспорт товаров в Россию

Ведомости

Казахстан не устанавливал каких-либо запретов на экспорт товаров Россию из-за антироссийских санкций, следует из сообщения пресс-службы министерства торговли и интеграции республики.

Таким образом министерство отреагировало на сообщения в СМИ, которые со ссылкой на вице-министра торговли Кайрата Торебаева написали, что Казахстан ограничил из-за санкций 106 видов товаров, предназначенных для военных целей. Информация об этом некорректна, добавили в министерстве.

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«Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», – говорится в сообщении.

Под экспортный контроль попадают товары «двойного назначения», пояснили в министерстве, на экспорт, импорт и транзит которых необходима лицензия. Экспортный контроль такой категории товаров ведется уже более 20 лет и относится к национальной компетенции, подчеркнули в казахском министерстве.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что республика будет следовать санкционному режиму против России. Он также подчеркивал, что Казахстан не является «анти-Россией». 13 октября Токаев говорил, что экономические ограничения оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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