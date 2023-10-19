Министерство торговли Казахстана опровергло запрет на экспорт товаров в Россию

Под экспортный контроль попадают товары «двойного назначения», пояснили в министерстве, на экспорт, импорт и транзит которых необходима лицензия. Экспортный контроль такой категории товаров ведется уже более 20 лет и относится к национальной компетенции, подчеркнули в казахском министерстве.