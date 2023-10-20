Путин проведет встречу представителей религиозных объединений РФ
Президент РФ Владимир Путин планирует пригласить к себе на встречу представителей религиозных объединений РФ 25 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент планирует обсудить с представителями религиозных объединений международную обстановку, обменяться мнениями о нынешнем этапе развития страны, поговорить о внутренней ситуации в стране.
«И конечно, высказать признательность представителям религиозных объединений за их активную позицию в деле консолидации российского общества и укрепления согласия внутри страны», – добавил пресс-секретарь главы государства.
На встречу, по словам Пескова, будут приглашены патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главный раввин России Берл Лазар, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев и другие.
В 2020 г. на традиционной встрече с представителями религиозных организаций Путину предложили рецепт межрелигиозного мира во всем мире: распространить российский закон об оскорблении чувств верующих на все страны.