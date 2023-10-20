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Путин проведет встречу представителей религиозных объединений РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин планирует пригласить к себе на встречу представителей религиозных объединений РФ 25 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент планирует обсудить с представителями религиозных объединений международную обстановку, обменяться мнениями о нынешнем этапе развития страны, поговорить о внутренней ситуации в стране.

«И конечно, высказать признательность представителям религиозных объединений за их активную позицию в деле консолидации российского общества и укрепления согласия внутри страны», – добавил пресс-секретарь главы государства.

На встречу, по словам Пескова, будут приглашены патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главный раввин России Берл Лазар, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев и другие.

В 2020 г. на традиционной встрече с представителями религиозных организаций Путину предложили рецепт межрелигиозного мира во всем мире: распространить российский закон об оскорблении чувств верующих на все страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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