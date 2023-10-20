Израильские военные определили три этапа войны против «Хамаса»
Война против «Хамаса» будет состоять из трех основных фаз. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант на заседании комитета кнессета по иностранным делам и обороне в Тель-Авиве, пишет The Times of Israel.
«Мы находимся на первом этапе, когда проводится военная кампания с нанесением авиаударов, а затем [наступит этап] с проведением наземных маневров с целью уничтожения боевиков и разрушения инфраструктуры», – сказал Галлант.
На втором этапе, по его словам, боевые действия будут продолжаться, но с меньшей интенсивностью, поскольку войска будут работать над «ликвидацией очагов сопротивления».
«Третьим этапом станет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь в секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и жителей [района, окружающего Газу]», – резюмировал Галлант.
Утром 7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия обороны Израиля в ответ объявила о старте операции «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве еврейского государства объявили, что страна перешла в состояние войны.
19 октября Галлант заявил военнослужащим на границе с сектором Газа о скором наземном наступлении армии страны на территорию, управляемую «Хамасом». 20 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала Армией обороны Израиля наземной операции. Россия будет действовать по ситуации, но пока она очень динамично меняется не в лучшую сторону. По словам Пескова, в секторе Газа находятся более 1000 россиян.