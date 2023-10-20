Израильские военные определили три этапа войны против «Хамаса»

19 октября Галлант заявил военнослужащим на границе с сектором Газа о скором наземном наступлении армии страны на территорию, управляемую «Хамасом». 20 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала Армией обороны Израиля наземной операции. Россия будет действовать по ситуации, но пока она очень динамично меняется не в лучшую сторону. По словам Пескова, в секторе Газа находятся более 1000 россиян.