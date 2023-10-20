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Политика

Израильские военные определили три этапа войны против «Хамаса»

Ведомости

Война против «Хамаса» будет состоять из трех основных фаз. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант на заседании комитета кнессета по иностранным делам и обороне в Тель-Авиве, пишет The Times of Israel.

«Мы находимся на первом этапе, когда проводится военная кампания с нанесением авиаударов, а затем [наступит этап] с проведением наземных маневров с целью уничтожения боевиков и разрушения инфраструктуры», – сказал Галлант.

На втором этапе, по его словам, боевые действия будут продолжаться, но с меньшей интенсивностью, поскольку войска будут работать над «ликвидацией очагов сопротивления».

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«Третьим этапом станет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь в секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и жителей [района, окружающего Газу]», – резюмировал Галлант.

Утром 7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия обороны Израиля в ответ объявила о старте операции «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве еврейского государства объявили, что страна перешла в состояние войны.

19 октября Галлант заявил военнослужащим на границе с сектором Газа о скором наземном наступлении армии страны на территорию, управляемую «Хамасом». 20 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала Армией обороны Израиля наземной операции. Россия будет действовать по ситуации, но пока она очень динамично меняется не в лучшую сторону. По словам Пескова, в секторе Газа находятся более 1000 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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