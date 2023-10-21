Газета
Политика

ЦАХАЛ заявил о новых ударах по объектам ливанской «Хезболлы»

Ведомости

Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла авиаудары по объектам ливанской группировки «Хезболла». Об этом военные сообщили в своем Telegram-канале. 

По данным ЦАХАЛа, удары нанесены в ответ на пуски ракет в сторону Израиля. 

«Среди этих террористических объектов были военные комплексы, используемые в оперативных и террористических целях, а также террористическая инфраструктура "Хезболлы"», – уточняется в сообщении. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по пусковым установкам противотанковых ракет, расположенных вдоль границы [с Ливаном] и «направленных в сторону Израиля». 

«ЦАХАЛ готов и продолжит действовать на всех фронтах, чтобы обеспечить безопасность израильского гражданского населения», – подчеркнули военные. 

Позже ЦАХАЛ заявил и о ночных ударах 21 октября по объектам «Хамаса» по всему сектору Газа.

Национальное управление по ЧС при минобороны и ЦАХАЛ 20 октября объявили об эвакуации жителей из населенного пункта Кирьят-Шмона, который находится недалеко от границы с Ливаном. 18 октября правительство Израиля одобрило эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы. 16 октября было объявлено об эвакуации из 28 населенных пунктов, которые расположены в пределах 2 км от границы с Ливаном. 

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. 

В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном шиитская группировка «Хезболла», находящаяся в Ливане, утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.

После удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа  17 октября, в результате которого погибли от 500 до 800 человек, «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля. ЦАХАЛ 18 октября сообщил об обстреле противотанковыми ракетами кибуца Манара и района Рош ха-Никра на границе с Ливаном. «Солдаты ЦАХАЛа отвечают огнем в направлении источника стрельбы», – написали военные.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных