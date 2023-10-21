ЦАХАЛ заявил о новых ударах по объектам ливанской «Хезболлы»
Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла авиаудары по объектам ливанской группировки «Хезболла». Об этом военные сообщили в своем Telegram-канале.
По данным ЦАХАЛа, удары нанесены в ответ на пуски ракет в сторону Израиля.
«Среди этих террористических объектов были военные комплексы, используемые в оперативных и террористических целях, а также террористическая инфраструктура "Хезболлы"», – уточняется в сообщении. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по пусковым установкам противотанковых ракет, расположенных вдоль границы [с Ливаном] и «направленных в сторону Израиля».
«ЦАХАЛ готов и продолжит действовать на всех фронтах, чтобы обеспечить безопасность израильского гражданского населения», – подчеркнули военные.
Позже ЦАХАЛ заявил и о ночных ударах 21 октября по объектам «Хамаса» по всему сектору Газа.
Национальное управление по ЧС при минобороны и ЦАХАЛ 20 октября объявили об эвакуации жителей из населенного пункта Кирьят-Шмона, который находится недалеко от границы с Ливаном. 18 октября правительство Израиля одобрило эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы. 16 октября было объявлено об эвакуации из 28 населенных пунктов, которые расположены в пределах 2 км от границы с Ливаном.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов.
В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном шиитская группировка «Хезболла», находящаяся в Ливане, утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.
После удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, в результате которого погибли от 500 до 800 человек, «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля. ЦАХАЛ 18 октября сообщил об обстреле противотанковыми ракетами кибуца Манара и района Рош ха-Никра на границе с Ливаном. «Солдаты ЦАХАЛа отвечают огнем в направлении источника стрельбы», – написали военные.