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Глава Пентагона заявил о готовности к расширению конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Вооруженные силы США готовы принять меры в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке и предостерегают потенциальных участников от вовлечения в него. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

«Как уже говорил президент [США Джо] Байден, если какая-либо группировка или страна планирует расширить этот конфликт и воспользоваться той неприятной ситуацией, то мой совет – не стоит. Мы сохраняем за собой право на самозащиту и не будем колебаться в том, чтобы принять соответствующие меры», – сказал он.

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Байден во время визита в Израиль 18 октября подтвердил поддержку Тель-Авива в его войне с «Хамасом», писали «Ведомости». На следующий день, 19 октября, Байден выступил с телеобращением к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. «Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, – это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал он.

20 октября стало известно, что Байден запросил конгресс дополнительно выделить $106 млрд в 2024 финансовом году. Из этих средств на поддержку Израиля предложено направить $14,3 млрд, а $9 млрд – на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в регионе. На поддержку Украины предложено выделить $61,4 млрд. В ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Байден призвал соблюдать «законы войны», включая защиту мирных жителей сектора Газа.

Ранее по теме: Участники саммита в Египте исключили уход палестинцев из сектора Газа

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей. С начала эскалации около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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