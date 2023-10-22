Глава Пентагона заявил о готовности к расширению конфликта на Ближнем Востоке

Байден во время визита в Израиль 18 октября подтвердил поддержку Тель-Авива в его войне с «Хамасом», писали «Ведомости». На следующий день, 19 октября, Байден выступил с телеобращением к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. «Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, – это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал он.